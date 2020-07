En 2 semanas espera OMS resultados de ensayos clínicos de fármacos contra Covid-19

SUIZA.- Pese a que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus aseveró este viernes que “espera ver dentro de dos semanas los primeros resultados de los ensayos ‘Solidaridad’ de medicamentos contra el Covid-19, que el organismo está llevando a cabo”, de acuerdo con Reuters. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan indicó que “sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista”.

En una rueda de prensa exclusiva para los miembros de la Asociación de Corresponsales acreditados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, detalló que esta semana, en una reunión por vía remota en la que participaron a mil 300 científicos de todo el mundo, se consensuó en qué tipo de tratamientos deben centrarse las investigaciones.

“La Covid-19 no tiene un tratamiento específico, pero hay pruebas que apuntan a que los ensayos debe centrarse en cuatro tipos: antiviral, antiinflamatorio, antitrombótico y con plasma convaleciente (extraído de la sangre de personas recuperadas de la enfermedad y que han desarrollado anticuerpos)”, aseguraron las autoridades sanitarias.

Es así que la OMS también aclaró que ninguna de las decenas de vacunas para el Covid-19 que se están investigando o de las 17 que están en ensayos clínicos está lo suficientemente avanzada como para pronosticar cuándo podría empezar a producirse una vacuna eficaz y segura.

“En ese caso se podría empezar con la vacunación a principios del próximo año, pero ello dependerá de que haya una capacidad de producción suficiente”, agregó Mike Ryan.

Ensayo clínico Solidaridad

"Solidaridad" es un ensayo clínico internacional puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la Covid‑19.

En el ensayo se compararán cuatro opciones de tratamiento con la norma asistencial para evaluar la eficacia relativa de cada una de ellas frente a la Covid‑19. Mediante la participación en el ensayo de pacientes en múltiples países, "Solidaridad" tiene por objeto descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora la tasa de supervivencia. Podrán incluirse más medicamentos en el ensayo en función de los datos que vayan apareciendo sobre ellos.

Mientras no haya pruebas suficientes, la OMS advierte que los médicos y las asociaciones médicas no deben administrar estos tratamientos no probados a pacientes con Covid‑19 ni recomendarlos a personas que se automedican con ellos.

Al 1 de julio de 2020, cerca de 5mil 500 pacientes se han inscrito en 21 de los 39 países que tienen aprobación para comenzar a inscribir. En total, más de 100 países en todas las regiones de la OMS, se han unido o han manifestado interés en unirse al ensayo, y la OMS presta apoyo activo del siguiente modo:

Con la aprobación ética y regulatoria del protocolo básico de la OMS;

Con la selección de hospitales que participan en el ensayo;

Con la capacitación de clínicos de hospital en el sistema de datos y aleatorización basado en la web;

Expidiendo fármacos para el ensayo, a petición de cada país participante.

“Cuanto mayor sea el número de países participantes, más rápido se generarán resultados”, recalcó la OMS.