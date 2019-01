En vivo: Lluvia de estrellas de las Camelopardalidas

SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- La lluvia de meteoros de las Camelopardalidas ha dado inicio, y según la Nasa, podrán observarse en su punto más alto más de 200, sin embargo en algunas partes del país, y debido a la tormenta tropical Amanda muchas personas se perderán de este espectáculo debido a la nubosidad.

Sin embargo, la Nasa a través de su canal oficial de Ustream, transmite en vivo este acontecimiento que de acuerdo a los expertos, podría ser igual de copioso que la lluvia de estrellas de las perseidas que tendrá cita en agosto próximo.

