Encuentran un fósil de dinosaurio bebé acurrucado dentro de su huevo

El fósil de un embrión de dinosaurio bebé acurrucado dentro dentro de su huevo bien conservado, que data de al menos 66 millones de años, se ha descubierto en Ganzhou, una ciudad al sur de China.

Se cree que el esqueleto embrionario pertenece a un terópodo desdentado o un ovirraptosaurio, el cual ha sido bautizado como “Baby Yingliang” por los investigadores.

“Baby Yingliang” mide 27 cm de largo desde la cabeza hasta la cola y descansa dentro de un huevo de 17 cm de largo que se encuentra en el Museo de Historia Natural Yingliang Stone en China. Los investigadores creen que como adulto, si hubiera vivido, habría medido entre dos y tres metros de largo.

Our little one has just arrived. Welcome Baby Yingliang, a gorgeous fossil dinosaur embryo preserved inside its egg! You're looking here at a baby dinosaur, not too long before it would have hatched. pic.twitter.com/NtXE8XODjT

El fósil muestra que el embrión estaba en una posición enrollada conocida como “plegado”, que es un comportamiento que se observa en las aves poco antes de que nazcan.

It's one of the most stunning dinosaur fossils I've ever seen. But it's also important: it tells us that the 'tucking postures' of today's birds--in which they curl their head under their arms and legs before hatching--first evolved in their dinosaur ancestors. pic.twitter.com/Oc1An63E4J