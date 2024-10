Energías renovables podrían satisfacer 50% de la demanda mundial

El rápido avance en el despliegue de energías renovables podría satisfacer la mitad de la demanda energética mundial para finales de esta década, detalló la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

En su informe ‘Renovables 2024’, publicado esta semana, la AIE destaca que la energía solar será un factor clave para que las fuentes renovables comiencen a competir en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles.

La AIE prevé un crecimiento significativo en la capacidad de generación de energía renovable a nivel global en los próximos años.

Las nuevas instalaciones proyectadas para el resto de la década podrían igualar la capacidad energética actual combinada de China, la Unión Europea, India y Estados Unidos.

En cuanto al papel de México, el país ha mostrado avances importantes en el desarrollo de energía solar.

Aunque destaca en la instalación de energía solar térmica, ha sido la energía solar fotovoltaica donde registró un mayor crecimiento. México es uno de los cuatro países que concentran el 85% de las nuevas incorporaciones en este sector.

El informe sobre el sector concluye que el mundo está preparado para agregar más de 5 mil 500 gigawatts de nueva capacidad de energía renovable entre 2024 y 2030, casi tres veces el aumento observado entre 2017 y 2023.

