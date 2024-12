Enfermedad misteriosa similar a la gripe causa al menos 71 muertes en Congo

Una misteriosa enfermedad respiratoria que ha dejado al menos 71 muertos en el Congo está siendo investigada por autoridades de salud pública locales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según Roger Kamba, ministro de Salud del Congo, las muertes ocurrieron entre el 10 y el 25 de noviembre, y más de 380 personas han sido afectadas. La enfermedad, que presenta síntomas similares a los de la gripe, ha desatado una alerta general en el país.

⚠️ BREAKING:



Unknown disease kills 143 in southwest Congo, local authorities say



Infected people had flu-like symptoms, including high fever and severe headaches. pic.twitter.com/fCFdrNHH9m