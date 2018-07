Líbrate de las enfermedades en verano, sigue estos consejos

Agencia

Ciudad de México.- Antes de partir a su soleada vacación veraniega, familiarícese con las señales de las enfermedades relacionadas con el calor. Cuando llegue a su destino, incluya un tiempo para que su cuerpo se ajuste al clima.

Si descansa cerca del agua y solo camina trechos cortos, su riesgo de una enfermedad por el calor es bajo. Pero si no está en una gran forma física y no está acostumbrado al calor, tenga cuidado con las actividades extenuantes, como hacer senderismo e ir en bicicleta.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Los accidentes en niños aumentan en verano

El sistema de enfriamiento de su cuerpo podría fallar si está a una temperatura y una humedad altas durante demasiado tiempo, suda mucho y no bebe los líquidos adecuados. Si incluye algunas bebidas alcohólicas afrutadas, podría llevarse una desagradable sorpresa.

Respete su nivel de aptitud física. Si no está en forma, tómeselo con calma, incluso en actividades divertidas como el piragüismo. Haga descansos frecuentes. No espere hasta sentir sed para beber agua embotellada. Y no se olvide del filtro solar.

Entre las enfermedades relacionadas con el calor se encuentran:

Los calambres por el calor, que son dolorosas contracciones musculares, usualmente tras hacer ejercicio cuando hace calor.

El síncope por calor, que es un mareo o desmayo causado por las temperaturas altas.

El colapso asociado con el ejercicio, que es un mareo o desmayo inmediatamente tras hacer ejercicio.

Agotamiento por calor, que es una temperatura corporal de hasta 104 ºF (40 ºC) con piel fría y húmeda, dolor de cabeza, debilidad, náuseas y vómitos.

La insolación, que son los síntomas anteriores más una temperatura corporal por encima de los 104 ºF, y en que quizá ya no pueda sudar para enfriarse.

Cómo prevenir las enfermedades relacionadas con el calor:

Tómese su tiempo para adaptarse al calor. Evite las actividades a las horas más calientes del día; haga ejercicio por la mañana o la tarde, y a la sombra.

Use ropa ligera y que no le quede ajustada, y un sombrero de ala ancha. Manténgase hidratado, pero no exagere con la ingesta de fluidos.

Si ha estado haciendo ejercicio en el calor durante muchas horas, coma un refrigerio salado o añada un poquito de sal a su próxima comida para reemplazar las pérdidas de sal.

Conozca las señales de la enfermedad por calor:

Calambres.

Confusión o irritabilidad.

Sudoración Excesiva.

Fatiga.

Sentir mareo, desvanecimiento, náuseas o debilidad.

Dolor de cabeza.

Aumento en la frecuencia cardiaca y/o presión arterial baja.

Problemas con la vista.

Vómitos.

Tome medidas de inmediato si desarrolla cualquiera de esos síntomas. Salga del calor, reduzca la temperatura corporal con toallas húmedas o siéntese en una bañera llena de agua fría, y vuelva a hidratarse con agua o bebidas deportivas. Si es necesario, comuníquese con un médico.