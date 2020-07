Enfermedades de transmisión sexual curables y prevenibles: ONU

SUIZA.- “Todo el mundo puede contraer una infección de transmisión sexual (ITS). Todos debemos conocerlas y saber cómo prevenirlas y actuar en caso de infección”, es la manera en la que la Organización de las Naciones Unidas exhorta a la población a informarse sobre cómo procurar una buena salud, sobretodo en estos tiempos de pandemia por coronavirus, en los que un acto sexual conlleva el riesgo a una infección por la cepa mortal.

Es así que la ONU dio a conocer a través de un comunicado oficial que las infecciones de transmisión sexual (ITS), también denominadas enfermedades de transmisión sexual (ETS), suelen ser asintomáticas. Sin embargo, si no se tratan pueden tener consecuencias graves, como ceguera y otras manifestaciones neurológicas, infertilidad, transmisión maternoinfantil o defectos congénitos.

El virus del papiloma humano (VPH) y el virus de la hepatitis B pueden causar cáncer, pero ambos se pueden prevenir gracias a una vacuna. El estigma asociado a las ITS puede exacerbar el trauma.

Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Algunas también pueden transmitirse por otras vías, como la sangre y los hemoderivados. Muchas de estas infecciones, como la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis, también pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto.

No se pueden transmitir por contacto ordinario, como compartir alimentos o bebidas, un abrazo o un estornudo.

Las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se centran exclusivamente en cuatro de las ITS curables:

Clamidiasis. Gonorrea. Sífilis ,y Tricomoniasis.

Si se manifiestan, los síntomas de estas cuatro infecciones curables pueden incluir secreción vaginal, secreción uretral en caso de hombres, úlceras genitales, micción dolorosa y dolor abdominal.

La única forma de saber si tienes una ITS es someterse a las pruebas de detección. Por desgracia, la mayoría de la población mundial no tiene acceso a pruebas diagnósticas fiables de las ITS debido al costo elevado y la disponibilidad limitada de los kits de pruebas en el laboratorio o en el lugar de consulta. El acceso limitado a los servicios relacionados con las ITS y la naturaleza asintomática de estas infecciones favorecen la propagación actual en grupos y comunidades, así como a escala mundial.

Los jóvenes adolescentes deben recibir una educación sexual completa que incluya información científicamente exacta sobre desarrollo humano, anatomía y salud reproductiva, así como contracepción, parto e ITS, incluido el VIH.

¿Cómo protegerse?

La ONU informó que las ITS se transmiten generalmente por contacto sexual (digital, vaginal, oral o anal). Algunas pueden transmitirse por la sangre o hemoderivados y otras (como la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis, el VIH, el herpes, el VPH y el VHB) pueden ser transmitidas de madre a hijo durante el embarazo y el parto.

Es por ello que a continuación detalla una serie de recomendaciones para que las personas que son activas sexualmente puedan protegerse a sí mismas, así como a sus parejas:

Ten relaciones sexuales sin riesgo .

. Utiliza el preservativo, y házlo de forma correcta.

Recurre a servicios de educación sobre salud sexual fiables.

Sométete a pruebas y solicita tratamiento rápidamente si eres una persona en riesgo. Recuerda que la mayoría de las ITS son asintomáticas. Limita las relaciones sexuales ocasionales y utiliza preservativos con las nuevas parejas .

. Sométete a pruebas de detección de ITS entre cada pareja y después de relaciones sexuales no protegidas si temes que has sido infectado o reinfectado.

Habla con tu pareja sobre los posibles riesgos de contraer ITS.

T oma decisiones fundamentadas acerca del nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir en tu vida sexual.

acerca del nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir en tu vida sexual. Si estás embarazada y estás expuesta al riesgo de contraer ITS, es importante que te sometas a las pruebas y tratamiento antes del nacimiento de tu hijo.

La reinfección es frecuente, incluso después de un tratamiento eficaz. Asegúrate de que tus parejas se sometan al tratamiento para prevenir la reinfección.

Finalmente el organismo recordó que “cuando se utilizan correctamente, los preservativos son uno de los métodos más eficaces de protección contra las ITS, incluido el VIH. Los preservativos femeninos también son eficaces y seguros”, acotó.