Entérate: ¿qué es una neumonía atípica?

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de prensa del reporte diario sobre el coronavirus Covid-19 en México, autoridades de Salud explicaron qué es la neumonía atípica.

Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que una neumonía es un tipo de enfermedad por un virus que no está clasificado: