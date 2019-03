Epidemia de piojos en puerta: ¿los puedes matar con Suavitel?

Redacción/SIPSE

Cancún.- Llega la temporada de calor y descubres que tu hijo tiene piojos. Como ya es costumbre, consultas en internet y encuentras “remedios caseros baratísimos” para combatir esta epidemia. Pero entre las mejores soluciones aparece un conocido shampoo para ropa: Suavitel. ¿Lo puedes usar?

Foto: Reforma

Tras una revisión de las primeras páginas de búsqueda relativas a este tema, pudimos verificar que no existe información profesional que autorice el uso de este suavizante como tratamiento para la pediculosis o infestación de piojos.

El artículo más popular (del portal allegramag.info) asegura que su efectividad se debe a la toxicidad de sus ingredientes químicos: alfa-terpineol, acetato de bencilo, alcohol bencílico, cloroformo, acetato de etilo y terpinoleno.

“El sistema es simple: le pones al niño o niña suavizante de la ropa en la cabeza, cubres el cabello con una bolsa o un gorro de plástico, lo dejas una hora y luego pasas la liendrera”, asegura Lucía Etxebarria, autora del artículo.

En esa dirección apunta también la información proporcionada en un vídeo de YouTube, en el canal @MYME, el cual tiene hasta el momento 8 millones 459 mil 648 visitas.

“Aquí yo voy a utilizar Downy. Puedes ocupar el que tu tengas en casa, pero que no tenga lejía o cloro, que sea solo suavizante. Voy a poner una tapita en la parte superior del cabello. Posteriormente voy a poner en la parte de en medio y en la parte de atrás”, recomienda la bloguera, que usa a una menor para la demostración.

Si bien este remedio acumula 90 mil me gusta y 5 mil 250 comentarios, la mayoría de ellos positivos, lo mejor es que recurras a soluciones serias, y no expongas a tus hijos a químicos industriales que, si bien no son agresivos para el cuerpo humano porque están presentes en nuestra ropa, no están indicados como tratamiento para la pediculosis.

¿Cómo quitar piojos sin recurrir al Suavitel?

En la mayoría de los “remedios caseros baratísimos” que usan Suavitel, encontramos una sugerencia constante: además del suavizante, es necesario pasar todos los días un “peine liendrero” en el cabello del paciente que está bajo este “tratamiento”.

Y quizá en ello radique la satisfacción de quienes usan esta técnica poco convencional.

¿Por qué?

Porque cepillar al niño con ese peine es precisamente la acción que recomiendan los profesionales de la salud, pues con ello pueden arrancarse los parásitos y sus huevecillos.

Así pues, la cura no tradicional es más efectiva por el uso de dicho peine que por el uso de la sustancia diseñada exclusivamente para lavar las prendas de tu familia.

Ana Gabriela Mena Rodríguez, coordinadora de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aseguró a Reforma que el “peine liendrero” es lo mejor para extraer el piojo y las liendres.

Foto: Reforma

Según dicho diario, las liendres necesitan el calor y el ambiente de la cabeza a una distancia determinada de la raíz para sobrevivir. Son visibles durante la inspección de la cabeza, y pueden confundirse con caspa u otros compuestos de los que se diferencian porque no se desprenden fácilmente del pelo.

En tanto, el Consejo de Salubridad General de la Secretaria de Salud, en su “Diagnóstico y Tratamiento de Pediculosis Capitis en Escolares y Adolescentes”, recomienda como primera línea de tratamiento el uso de la Permetrina al 1%, la Piretrina más el Piperonyl y el Malatión. Como segunda línea, sugiere el Benzoato de Bencilo y el Lindano al 1%. Y como tercer línea, para aquellos casos que presentan resistencia a las sustancias anteriores, es viable usar la Ivermectina, el Trimetoprim con sulfametoxazol, el Albendazol y la Dimeticona al 4%.

¿Cómo quitar piojos en un día?

Una solución tan rápida no existe. No te dejes llevar por lo que se indica en internet o YouTube.

La Secretaría de Salud indica que el tratamiento profesional debe seguirse de 7 a 15 días para evaluar la resistencia o reinfestación.

En ese lapso, se recomienda a los padres de familia hacer revisiones cotidianas de la cabeza de sus hijos, y no compartir cepillos ni peines en la familia, pues éstos al igual que el cepillo dental, son artículos de uso personal.

Prevención de piojos o pediculosis

Según la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, el piojo “ni vuela ni salta”.

“Se pasa cuando el niño abraza a un amiguito o en los jóvenes cuando se toman la selfie y juntan las cabezas, no es sólo por falta de higiene, y no cualquier shampoo es efectivo como tratamiento", advirtió.

Foto: Reforma

Para prevenir este parásito oportunista al que estamos expuestos todos, sin excepciones de raza o clase social, se debe: