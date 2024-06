‘Era como si estuviera en una jaula’: la realidad de tener un TCA

Aquellas personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) revelan que es como estar atrapado entre cuatro paredes con nada más que pensamientos obsesivos sobre la comida y un miedo paralizante a engordar.

Bertha Winterman, hoy de 27 años, recuerda lo que fue vivir casi por 15 años con anorexia.

Diagnosticada con anorexia a los 11 años, Bertha dice que por más de 10 años nunca cumplió correctamente con el tratamiento.

Decidió estudiar la carrera de nutrición, inicialmente para tener el control de la comida.

Ya en su último año, y con un fuerte desgaste por la enfermedad, se cuestionó: ¿cómo sería capaz de atender a un paciente cuando ella ni siquiera estaba bien de salud?

En 2019, motivada por su hermano, lo intentó una vez más y volvió a Comenzar de Nuevo, centro pionero en México en la atención de los TCA. Había acudido años antes, pero esta vez decidió confiar y cumplir al pie de la letra con todo.

Su evolución era evidente y, a punto de graduarse de la carrera, la cofundadora de Comenzar de Nuevo, Eva Trujillo, la invitó a unirse al equipo como nutrióloga.

Desde hace tres años, Bertha es parte de Comenzar de Nuevo y ayuda a más pacientes que ven en ella la esperanza de que la recuperación sea posible.

Comenzar de Nuevo es reconocido internacionalmente por el tratamiento para los TCA. Cumple 25 años y desde entonces ha atendido a 9 mil pacientes de México y otros países.

Trujillo es cofundadora junto con Marisa Fernández, mamá de Mónica, diagnosticada a los 10 años con anorexia y quien fue la inspiración para abrir el centro ante el desconocimiento de estas enfermedades en el país.

El pasado 2 de junio se conmemoró el Día Mundial de Acción por los TCA y Trujillo fungió como representante internacional en la sede de la ONU en Nueva York, dando el discurso de apertura para hablar de los TCA y el fuerte impacto en la salud mental.

El 90 por ciento de las personas con un TCA, indica, tiene otra condición mental, como ansiedad o depresión.

Desde la pandemia se incrementaron casi un 50 por ciento las hospitalizaciones y 80 por ciento las consultas de personas por TCA a nivel mundial. No existen estadísticas a nivel local.

Uno de los grandes mitos es que la persona que padece un TCA tiene delgadez extrema.

Karla Alfaro, de entonces 18 años, cursaba su último año de prepa en Hermosillo cuando fue internada en el centro de Comenzar de Nuevo. A simple vista parecía no reunir las apariencias que las personas asocian con un TCA.