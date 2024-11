La película ‘Contacto’ de 1997 presenta a la científica Ellie Arroway (Jodi Foster), en una emocionante travesía a través de un agujero de gusano hacia la estrella Vega.

Al llegar, se encuentra rodeada por una tormenta de escombros, pero la ausencia de planetas visibles es sorprendente.

Este concepto, aunque de ciencia ficción, ha cobrado relevancia tras los recientes hallazgos de astrónomos de la Universidad de Arizona en Tucson.

Utilizando los telescopios espaciales Hubble y James Webb de la NASA, este equipo llevó a cabo una observación sin precedentes del disco de escombros que rodea a Vega, el cual abarca un diámetro impresionante de casi 160.000 millones de kilómetros.

Real smooth 😎@NASAHubble and @NASAWebb see the debris disk around Vega is “ridiculously smooth.” No obvious evidence for Neptune-size planets plowing through the disk, but it's making us rethink the range & variety of planet systems around other suns: https://t.co/8Ttj4TRRLf pic.twitter.com/AVkgd5IRb3