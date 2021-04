¡Es oficial! en mayo inicia la producción de Sputnik V en México

César Daniel Martínez Cisneros

MÉXICO.- México comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 en mayo, según anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

"La producción en México comenzará a partir de mayo".

Desde la cuenta de Sputinik Vaccine, tomada como parte del RDIF, se presumió que la vacuna está salvando vidas en México, donde más de un millón de personas ya han recibido la dosis.

El anuncio se dio unas horas antes de la conferencia de prensa conjunta del Canciller Ebrard con su homólogo ruso Serguéi Lavrov, en Moscú.

We thank Mexico’s Foreign Minister @m_ebrard for productive meeting on Sputnik V in Moscow! #SputnikV is saving Mexican lives and shows great results on safety and efficacy. Production in Mexico 🇲🇽 to start as early as May ✌️ pic.twitter.com/qBdGtJap07