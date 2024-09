ESA: Asteroide RW1 impactará cerca de Filipinas, prevén bola de fuego visible

La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que el asteroide RW1, de un metro de diámetro, impactará la Tierra en las próximas horas. Según la ESA, este asteroide es el noveno que ha sido detectado antes de su impacto, aunque no representa una amenaza significativa para el planeta.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la ESA explicó que el asteroide caerá cerca de la isla de Luzón, en Filipinas.

NASA and @ESA’s near-Earth object study teams predict that a very small (~1 meter) #asteroid will harmlessly impact Earth’s atmosphere in a few hours at ~12:40pm EDT (~16:40 UTC) and create a fireball off the east coast of the northern Philippines. pic.twitter.com/EbmSvinQpB