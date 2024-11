Escapan 43 macacos de laboratorio en Carolina del Sur: alarma local

La comunidad de Yemassee, Carolina del Sur, se encuentra en alerta tras la fuga de 43 macacos rhesus de un laboratorio de investigación médica. La fuga ocurrió en las instalaciones de Alpha Genesis, un centro especializado en experimentación con primates.

Según las autoridades locales, los animales no presentan un riesgo significativo para la población, aunque han recomendado a los vecinos que tomen precauciones y mantengan cerradas puertas y ventanas.

