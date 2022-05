Estados Unidos tendrá la primera audiencia pública sobre ovnis

Este martes, la Selecta Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo la primera audiencia pública en más de 50 años, para hablar de los OVNIS.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista del distrito siete de Indiana, André Carson dio a conocer sobre esta reunión para hablar sobre los fenómenos no identificados.

“El Congreso no ha realizado una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados (OVNI) en más de 50 años. Eso cambiará la próxima semana cuando dirija una audiencia en @HouseIntel sobre este tema y el riesgo de seguridad nacional que plantea. Los estadounidenses necesitan saber más sobre estos sucesos inexplicables” escribió Carson.

Congress hasn't held a public hearing on unidentified aerial phenomena (UFO's) in over 50 years. That will change next week when I lead a hearing in @HouseIntel on this topic & the national security risk it poses. Americans need to know more about these unexplained occurrences.