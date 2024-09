¿Estamos en peligro? OMS revela estadísticas globales de cólera

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló las estadísticas globales de cólera para 2023, destacando un alarmante incremento en la incidencia de la enfermedad.

Según el informe, los casos notificados aumentaron un 13 por ciento en comparación con 2022, mientras que las muertes experimentaron un incremento del 71 por ciento.

Esto significa que más de 4 mil personas perdieron la vida el año pasado a causa de esta enfermedad.

En concreto, 45 países notificaron casos, un aumento respecto a los 44 del año anterior y los 35 de 2021. Además, el 38 por ciento de los casos notificados se dieron en niños menores de cinco años.

Comunidades con acceso limitado al saneamiento en peligro

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados. Además, las comunidades con acceso limitado al saneamiento son las más afectadas.

"Esta infección se puede prevenir y tratar fácilmente", resaltó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, durante una rueda de prensa este miércoles.

¿A qué se debe el aumento de brotes de cólera en el mundo?

Para la OMS, los conflictos, el cambio climático, la insuficiencia de agua potable y saneamiento, la pobreza, el subdesarrollo y el desplazamiento de la población debido a conflictos emergentes y reemergentes y a catástrofes provocadas por peligros naturales contribuyeron al aumento de los brotes de cólera el año pasado.

La distribución geográfica del cólera cambió significativamente de 2022 a 2023, con una disminución del 32 por ciento de los casos notificados en Oriente Medio y Asia, y un aumento del 125 por ciento en África.

Muchos países de África notificaron una alta proporción de muertes en la comunidad, lo que indica deficiencias en el acceso al tratamiento.

Este es el primer año en que varios países han notificado muertes por cólera ocurridas fuera de los centros sanitarios, conocidas como muertes comunitarias.

En cinco de los trece países informantes, más de un tercio de las muertes por cólera se produjeron en la comunidad, lo que ‘pone de manifiesto graves deficiencias en el acceso al tratamiento y la necesidad de reforzar este ámbito de respuesta’, destacan desde la OMS.

Afganistán, la República Democrática del Congo, Malawi y Somalia siguieron notificando grandes brotes de más de 10 mil casos sospechosos o confirmados, a los que se sumaron Etiopía, Haití, Mozambique y Zimbabue en 2023.

LA CRISIS CONTINÚA EN 2024

Los datos preliminares muestran que la crisis mundial del cólera continúa en 2024, con 22 países que notifican actualmente brotes activos.

Aunque el número de casos notificados hasta ahora en 2024 es inferior en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta el 22 de agosto ya se habían notificado a la OMS 342 mil 800 casos y 2 mil 400 muertes en todos los continentes.

La OMS señala que ‘el riesgo mundial actual de cólera es muy alto’ y asegura que está respondiendo ‘con urgencia para reducir las muertes y contener los brotes en países de todo el mundo’.

Por último, destacó que sigue apoyando a los países mediante el refuerzo de la vigilancia de la salud pública, la gestión de los casos y las medidas de prevención; la provisión de suministros médicos esenciales; la coordinación de los despliegues sobre el terreno con los asociados, y el apoyo a la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad.

