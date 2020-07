Estos son los colores que los perros detectan; no son blanco, ni negro

ESPAÑA.- Los perros no ven en blanco y negro, es uno de los falsos mitos de los perros más extendidos alrededor del mundo. La respuesta se encuentra en los conos, las células fotosensibles que se encuentran en el ojo y que son sensibles a los colores y a los detalles.

Especialistas aseveran que mientras que el hombre posee 150 conos y una visión tricomátrica, con una sensibilidad a los colores rojo, azul y verde, el perro cuenta con únicamente 40 conos, por tanto, tiene una visión dicromática. Ello le permite ser sensible a los colores azul y amarillo.

De acuerdo con el portal Experto Animal, “los perros sí ven en color, pero no son capaces de diferenciar tantos colores como nosotros, que somos sensibles al color rojo. No obstante, ello no significa que la visión del perro sea más deficiente, de hecho, nuestros mejores amigos son excelentes cazadores nocturnos, tienen una agudeza visual superior y su percepción del movimiento es mucho más sensible que la nuestra”, acotó.

Es así que el perro es capaz de distinguir varios matices del azul, el amarillo y el gris. Por el contrario, no son capaces de distinguir el verde, el rojo, el rosa o el púrpura.





Curiosidades sobre la vista de los perros

Mercé García, adiestradora canina especializada en Modificación de Conducta y portavoz de Experto Animal, detalla a continuación algunas curiosidades relacionadas con la visión del mejor amigo del hombre.

El perro no es capaz de ver a más de medio metro del suelo, y algunas razas más pequeñas apenas ven a pocos centímetros. Por ejemplo, un pekinés tiene un alcance visual mucho más reducido que un terranova.

Otro hecho interesante es que la memoria visual del perro no es tan buena como la nuestra, él prefiere recordar mediante los sentidos del oído y del olfato.

¿Por qué los perros no se miran en los espejos? Lo cierto es que el perro logra ver su imagen reflejada en el espejo, pero las primeras veces no son capaces de reconocerse, por lo que tienden a atacar, huir o ladrar.

También es frecuente preguntarse si los perros ven espíritus. Es muy habitual pensar en ello si observamos al can mirando al vacío o ladrar a la "nada". Tanto es así que muchas personas se preguntan si sus perros tienen habilidades paranormales y si es cierto que los perros ven espíritus. Realmente nunca podremos saberlo.

Finalmente el portal especializado en canes afirma que las increíbles capacidades de los perros se deben, principalmente, a su desarrollado olfato, que permite incluso detectar supervivientes en escenarios catastróficos. “La visión del perro es muy diferente a la nuestra, pero es perfectamente adecuada para las necesidades de la especie”, puntualizó.