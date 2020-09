Reportaje: ¿Se da seguimiento a contactos de contagiados?

Ciudad de México.- De acuerdo con familiares de pacientes con Covid-19 y personal de salud los hospitales los atienden pero no dan seguimiento a las personas que estuvieron en contacto directo con ellos, lo que implica un riesgo sanitario, coinciden.

'Fuimos una cadena de contagios'

A cuatro meses de que su hijo Jorge se contagiara de Covid-19, Hilda Salas reflexiona: 'fuimos una cadena de contagios'.



Cuenta que su hijo fue uno de los primeros casos con coronavirus que ingresó al Hospital Juárez de la Ciudad de México.



En abril, recuerda, todavía no existían protocolos definidos para la atención de pacientes con Covid, por lo que, considera, se cometieron errores durante la estancia de su hijo en el nosocomio.

"Tampoco nosotros entendíamos que teníamos que comportarnos diferente ante la situación, que podíamos contagiar a los otros, que debíamos llevar siempre el cubrebocas, no por nosotros, sino por los otros, y esperábamos afuera del hospital, estábamos todo el tiempo en el camellón, en los carros o en la banqueta", dice en entrevista.



Jorge, de 35 años, fue dado de alta tres semanas después de su ingreso y ella nunca desarrolló síntomas por el virus, por lo que no se realizó una prueba diagnóstica.



"Al principio no había pruebas, tenías que llegar casi muriéndote al hospital para que te recibieran. Sí llegué a preguntar por la prueba, pero me dijeron que si no tenía síntomas no podían dármela", señala la comerciante de 52 años.



"Eran muy caras en los laboratorios, y dije: 'si me toca, ya viviré lo que mi hijo'. Gracias a la Virgen de Guadalupe que me cuidó, salimos todos bien, pero otras familias que estaban aquí no les fue bien. Un franelero entró (al hospital) y no supimos si salió, la señora que vendía tamales y una señora que estaba aquí afuera entró y falleció.



"Fue cuando vimos que esperar todo el tiempo era malo, pero a veces te avisaban un día después sobre tu paciente. Fuimos una cadena de contagios, pero tampoco podías estar sin saber nada. No sabíamos qué era este virus, y no le echas tanto la culpa a los doctores, todos andábamos a nuestra suerte, no conocíamos nada de este virus", recalca.



Tras superar la experiencia, Hilda y su hijo regresaron a trabajar en un mercado de la Gustavo A. Madero, pero ahora con medidas sanitarias y de prevención.

'No estamos dando seguimiento'

Personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI asegura que se concentran en atender a los casos que acuden con síntomas desarrollados o graves de coronavirus.



Un médico que pidió el anonimato refiere que hace poco le mostraron al personal del nosocomio un documento actualizado con los síntomas que deben considerarse para admitir a los pacientes, pero, asegura, no dice nada sobre seguimiento a familiares.



A los familiares de los pacientes, indica, se les sugiere que pidan información por medios electrónicos.



"Les sugerimos que marquen al 51515 para que les den seguimiento o el 911 en caso de presentar síntomas severos. En teoría debía hacerse, pero lamentablemente no, no estamos dando seguimiento.



"Solamente les preguntamos si tienen otros familiares confirmados con Covid-19 o que presenten síntomas", dice.



Enfermeros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) narran una situación similar.



"Sólo se atiende a personas que llegan a solicitar el servicio, pero si un paciente sale positivo no se hacen pruebas a los familiares", reconoce una enfermera.



Otro enfermero señala que a los pacientes no se les aplica ningún cuestionario para dar con posibles casos sospechosos.



"Si acaso recomendar que asistan al triage de urgencias si se sienten mal y explicar los signos de alarma", dijo.



"Sólo aplicamos el cuestionario que brinda Epidemiología, sólo se pregunta si estuvieron en contacto con personas con Covid-19, pero es para saber las causas de su contagio".

Un encierro voluntario

Ana Vázquez llevó a su papá por problemas respiratorios al Centro Médico Nacional Siglo XXI el jueves de la semana antepasada, y el lunes siguiente, los médicos confirmaron que tenía Covid-19; por decisión propia, cinco integrantes de su familia se aislaron.



Asegura que nadie del hospital se comunicó con su familia para dar seguimiento a posibles casos sospechosos.



"Nosotros fuimos responsables y buscamos las pruebas por nuestro lado. Creo que queda en nosotros ser responsables y finalmente es nuestra bronca", apunta.



Ahora buscan realizarse la prueba "en un centro de salud".



El viernes pasado, ella y tres miembros de su familia aguardaron más de una hora en la banqueta frente al hospital.



Acudieron al nosocomio para llevar unos documentos, pero les notificaron que su padre sería dado de alta por no tener complicaciones.



"Nosotros llevamos cubrebocas, somos responsables, avisamos a nuestros trabajos inmediatamente. Queda en nosotros movernos y actuar. No esperábamos que ellos nos dijeran qué hacer, no sé si debieron hacerlo, pero sólo nos queda esperar. Estuvimos aquí, pero ya nos retiramos y ya esperamos no salir", remarca.

Familiares regresan a casa con alto riesgo

Ana Laura visita el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" para preguntar por su sobrino de 40 años, quien fue internado el fin de semana pasado con dificultades para respirar.



Asegura que aún no le han aplicado la prueba para saber si tiene Covid-19.



La mujer de cabello cano detalla que ni a ella ni a su hermana, que estuvieron en contacto con el paciente, les han dado seguimiento.



Al cuestionarle sobre si piensa en hacerse una prueba, comenta: "habrá que esperar".



Cuenta que aunque médicos y enfermeros han repetido que los informes se realizarán por teléfono, ella y su hermana prefieren acudir al menos una vez al día al hospital y esperan en una sala especial para interesados en el estado de salud de los pacientes confirmados o sospechosos del virus.



Ana señala que regresan en Metrobús a la vecindad donde viven, con el riesgo que ello implica.

Urgen expertos cambiar estrategia de rastreo

Para Gustavo A. Oláiz Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, México ha carecido de una estrategia para el seguimiento de contactos de casos positivos a Covid-19.



En entrevista, afirmó que dicha estrategia llamada "trazabilidad" debe implementarse en todo momento para romper con la cadena de contagios.



"¿A quién le tengo que hacer la prueba? A todos los contactos, aunque no tengan síntomas, no importa", aseguró.



"Siempre debemos seguir a los sospechosos y sus contactos".



El epidemiólogo explicó que la trazabilidad se refiere a la posibilidad de seguir un evento desde el origen.



"No se usa mucho en salud. Pero en este caso se refiere a la posibilidad de rastrear a los casos y rastrearlos es encontrar la cadena de transmisión; se necesitan muchas pruebas.



"La positividad en México ha sido alta; hacer el rastreo de casos baja mucho la positividad; menos del 10 por ciento", refirió.



El experto consideró que es necesario que las autoridades sanitarias ya realicen ajustes a la estrategia contra el coronavirus.



"De nada sirve mantenerte en la estrategia inicial. Lo que necesitas es mantener una estrategia que sea coherente y que se vaya modificando conforme se modifique la pandemia", señaló.



Oláiz Fernández aseveró que el país continúa sin tener un modelo que estime a dónde va la pandemia.



"Lo único cierto es que las medidas de distancia y uso cubrebocas son indispensables para el control. Esto serían los ajustes necesarios para una estrategia que ha fallado completamente", apuntó.



Según un estudio de la Coparmex, la contención de 2 de cada 10 casos puede frenar el crecimiento exponencial y evitar hasta un millón de contagios en un lapso de tres meses.

Urge Coparmex rastreo de contactos

La Coparmex urgió a las autoridades sanitarias del Gobierno mexicano a reforzar la estrategia de rastreo de contactos de los casos positivos de Covid-19.



En un análisis, el organismo patronal señala que en México la estrategia de trazabilidad o seguimiento de contactos de casos positivos no ha sido prioridad aun cuando la contención de 2 de cada 10 casos puede frenar el crecimiento exponencial de contagios y evitar hasta un millón de casos en un lapso de tres meses.



Advierte que si bien no se puede realizar la trazabilidad del 100 por ciento de contactos de un caso positivo, es un avance aplicar la medida y evitar que un paciente contamine a más y desate un ciclo exponencial.



"Basta con reducir el promedio para ver grandes efectos positivos", señaló.



Según los cálculos del organismo empresarial un caso positivo de Covid-19 contagia, sin ninguna medida de protección, a tres personas en promedio, por lo que al cabo de tres semanas, de este caso pueden derivar hasta 40 contagios más y, pasadas 10 semanas, el crecimiento exponencial generaría un acumulado de 88 mil 573 nuevos casos.



"Para 15 ciclos, el acumulado es de 21 millones 523 mil 360 casos", señaló.



Para el epidemiólogo Gustavo A. Oláiz Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, el país carece de una estrategia de trazabilidad que debió implementarse en todo momento.



"Siempre debemos seguir a los sospechosos y sus contactos", dijo.

Sugiere OPS rastreo

De acuerdo con recomendaciones de la OPS, representación Argentina, difundidas el pasado 8 de julio, el rastreo de contactos expuestos a casos positivos o sospechosos de Covid-19 constituye una de las medidas más importantes para mitigar los contagios.



Según el organismo, con rastreo, en 14 días, un caso positivo puede derivar en tres contagios, pero sin la medida aumenta a 12.



"Cuando se implementa sistemática y efectivamente, estas acciones pueden asegurar que el número de casos nuevos generados por cada caso confirmado se mantenga por debajo de uno.



"Incluso en transmisión extendida/comunitaria, la localización de contactos puede priorizarse para grupos de mayor riesgo, poblaciones vulnerables y/o para periodos de monitoreo reducidos", refirió la OPS.