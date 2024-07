Investigaciones cuestionan beneficios del consumo moderado de alcohol

El consumo de alcohol y su impacto en la salud sigue siendo un tema controvertido en el ámbito científico. Aunque es indiscutible que el abuso del alcohol causa graves problemas de salud y millones de muertes al año, el debate sobre los efectos del consumo moderado persiste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “ninguna forma de consumo de alcohol está exenta de riesgos”. Sin embargo, algunos estudios sugieren que beber moderadamente podría tener beneficios para la salud cardiovascular.

Un reciente estudio del Instituto Canadiense para la investigación del uso de sustancias, publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, arroja nuevas dudas sobre estos beneficios. Los investigadores revisaron más de cien estudios sobre el consumo de alcohol y la mortalidad, identificando sesgos significativos que podrían distorsionar los resultados a favor del consumo moderado. Según los autores, los estudios observacionales que sugieren que el consumo moderado alarga la vida suelen ser defectuosos y de baja calidad.

Uno de los principales sesgos identificados es la inclusión de personas que han dejado de beber o que beben ocasionalmente en el grupo de abstemios, lo que podría hacer que los bebedores moderados parezcan más saludables en comparación. Tim Stockwell, autor del estudio, señala que estas comparaciones sesgadas contaminan los resultados y pueden crear una falsa apariencia de beneficios.

La Tierra es esférica, el tabaco mata y el ejercicio físico es bueno para la salud. La ciencia acostumbra a proporcionar respuestas claras y tajantes. Pero hay fenómenos que escapan a esa regla. El impacto del consumo de alcohol en la salud es uno de ellos https://t.co/WHOHVXtNy6 — EL PAÍS (@el_pais) July 26, 2024

Otro sesgo relevante es la edad de los participantes. Los estudios muestran que a medida que las personas envejecen, aquellos que reducen o dejan de beber tienden a tener peor salud, lo que hace que los que continúan bebiendo parezcan más saludables en comparación.

James Clay, coautor del estudio, advierte que “promocionar los posibles beneficios del consumo moderado de alcohol puede ser peligroso”, ya que podría fomentar un mayor consumo y eclipsar los riesgos documentados, como el cáncer y las enfermedades hepáticas.

El estudio también critica la falta de rigor metodológico en investigaciones previas, como la publicada en The Lancet, que sugería beneficios del consumo limitado de alcohol para mayores de 40 años.

Miguel Ángel Martínez, investigador del estudio Predimed en España, defiende que la dieta mediterránea, que incluye una copa de vino al día, muestra beneficios cardiovasculares. Sin embargo, reconoce que se necesitan más ensayos para confirmar estos resultados.

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, y otros expertos subrayan que el debate está lejos de resolverse. La prudencia en los mensajes sobre el consumo de alcohol es crucial, y es importante recordar que los beneficios potenciales del alcohol pueden lograrse con hábitos de vida saludables sin necesidad de beber.

(Con información de El País)