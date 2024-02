Un reciente estudio publicado en el Journal of Modern Physics ha puesto sobre la mesa una teoría sorprendente: la posibilidad de que exista vida no biológica en la atmósfera superior de la Tierra, basada en plasmas.

Los plasmas, conocidos como el cuarto estado de la materia, han sido objeto de estudio durante décadas, pero esta investigación sugiere que podrían tener un papel crucial en la síntesis de pre-vida.

El estudio, titulado "Vida extraterrestre en la termosfera: Plasmas, UAP, Pre-Vida, Cuarto Estado de la Materia", señala que estos plasmas podrían comportarse de manera similar a organismos multicelulares y alcanzar dimensiones de hasta un kilómetro de tamaño.

De acuerdo al estudio publicado, los científicos han se ha encontrado evidencia de estos plasmas en al menos 10 misiones separadas de los transbordadores espaciales de la NASA, a más de 300 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la termosfera.

Los autoiluminados plasmas exhiben una variedad de formas, como:

- Cono.

- Nube.

- Dona.

- Esférica-cilíndrica.

Los expertos han observado que estas entidades interactúan con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites.

Los investigadores también han notado comportamientos de vuelo complejos, incluyendo:

- Cambios de velocidad.

- dirección y ángulo.

Así como comportamientos de persecución, muchos de los cuales han sido replicados en el laboratorio.

A pesar de no ser de origen biológico, los plasmas podrían representar una forma de pre-vida al incorporar elementos comunes en el espacio, lo que eventualmente podría conducir a la síntesis de moléculas cruciales para la vida, como el ARN.

Los científicos también han planteado la posibilidad de una conexión entre los plasmas y los avistamientos de ovnis a lo largo de la historia.

Estudio revelaría existencia de vida no biológica en la atmósfera de la Tierra [Foto: Extraterrestrial Life in Space. Plasmas in the Thermosphere: UAP, Pre-Life, Fourth State of Matter]

Por ejemplo, mencionan los "Foo Fighters" observados por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, descritos como bolas luminosas o “rodeadas de fuego” que acompañaban o perseguían a los aviones militares. Sugieren que, como cuarto estado de la materia, los plasmas podrían ser atraídos por la actividad electromagnética y podrían explicar numerosos avistamientos de ovnis.

Si bien el estudio no aborda específicamente casos como las "luces inteligentes" observadas en diversas partes del mundo, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la vida y la materia en el universo.

Este descubrimiento desafía la comprensión actual y podría tener importantes implicaciones para nuestra búsqueda de vida en otros planetas y para nuestra comprensión de los fenómenos inexplicables observados en nuestro propio planeta.

