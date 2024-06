EU: accidente aéreo le arrebata la vida al astronauta William Anders

El mayor general retirado y astronauta del Apolo 8 William ‘Bill’ Anders ha ascendido a las estrellas después de que un accidente aéreo en el estado de Washington, Estados Unidos le arrebatara la vida a los 90 años.

Anders formó parte del Apolo 8, una misión de la NASA que tuvo lugar en 1968 y tomó la majestuosa e inolvidable fotografía ‘Earthrise’ que muestra a nuestro planeta desde el espacio exterior.

Gregory Anders, informó a la cadena de noticias CNN que su padre William falleció el viernes 7 de junio tras caer de gran altura en las aguas de las Islas San Juan.

We mourn the passing of astronaut Bill Anders, lunar module pilot for Apollo 8, and backup pilot for the Gemini XI and Apollo 11 flights. One of the first three people to travel beyond the reach of our Earth and orbit the Moon, Anders took the legendary Earthrise photo. More on… pic.twitter.com/MDSWo1tbJ2

La Oficina del Sheriff del condado de San Juan informó en un comunicado de prensa que cerca de las 11:40 de la mañana del viernes, recibieron el reporte de que un avión modelo antiguo transitaba por los cielos de norte a sur, el cual poco después cayó y se hundió en las aguas frente a la costa de Jones Island.

Tras reportarse la caída de la aeronave en la que viajaba Anders, la Guardia Costera de Estados Unidos inició sus labores de búsqueda, sin embargo, horas más tarde, dieron a conocer que un equipo de buceo recuperó el cuerpo sin vida del piloto.

William Anders nació el 17 de octubre de 1933 en Hong Kong. A continuación, estos son algunos de sus logros a lo largo de los años:

En 1955, recibió una licenciatura en ciencias de la Academia Naval de Estados Unidos.

En 1962, consiguió una maestría en ciencias en Ingeniería Nuclear del Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Ohio.

Fue piloto de combate en escuadrones de interceptación del Comando de Defensa Aérea en California e Islandia.

Recibió el primer Premio de Liderazgo en la Industria de la Asociación Americana de Preparación para la Defensa en mayo de 1993.

La fotografía ‘Earthrise’ fue tomada desde su perspectiva en el Apolo 8 en 1968.

Bill Nelson, administrador de la NASA lamentó este sábado 8 de junio la trágica y lamentable muerte de William Anders. Nelson reconoció la destacada labor de Anders, a quien describió como un ‘visionario con la voluntad de hierro de un pionero’.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g