EU aprueba la primera vacuna contra la gripe en aerosol nasal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el viernes la autorización de FluMist, la primera vacuna contra la gripe en aerosol nasal que permite a los pacientes autoadministrarse el fármaco sin la necesidad de un profesional de salud.

Esta vacuna es producida por AstraZeneca, contiene una forma debilitada de cepas vivas del virus de la gripe, que se aplica mediante un rociador en las fosas nasales.

