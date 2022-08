Estados Unidos declarará una emergencia de salud pública para reforzar la respuesta federal al brote de viruela símica que ha infectado a más de 6 mil 600 estadounidenses.

Con la declaratoria se liberarán dinero federal y otros recursos para combatir el virus, que puede causar:

- Fiebre

- Dolores corporales

- Escalofríos

- Fatiga

- Granos en muchas partes del cuerpo.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial.

El gobierno de Joe Biden ha enfrentado críticas por la poca disponibilidad de vacunas contra la viruela del mono.

In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously.