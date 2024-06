Evita ser 'Weekend Warrior': riesgos de solo ejercitarte los fines de semana

Bañarse, desayunar, ir al trabajo o escuela y regresar no debe ser la rutina diaria de todas las personas. A ella se debe agregar un tiempo de actividad física para estar En Forma. Y se debe ser constante para que el ejercicio tenga impacto en el organismo y se note.

Por eso, aquellas personas que solo hacen deporte los fines de semana no ven resultados. Pero no sólo eso, también pueden ser más susceptibles a lesiones que pueden llegar a ser de gravedad porque no hubo una dosificación de entrenamientos ni de tiempo e intensidad.

Molestias musculares, lesiones articulares, desgarres o esguinces, mareos y, sobre todo en el caso de las mujeres, desequilibrios hormonales, son algunas de las consecuencias en el organismo de aquellas personas que se ejercitan solo uno o dos días del fin de semana o en una sola jornada realizan actividad intensa como jugar varios partidos de futbol o squash, por ejemplo, advierte el ortopedista especializado en cadera y rodilla, Carlos Suárez Ahedo.

"Aunque el estilo de vida 'Weekend Warrior' (el deportista de fin de semana) puede ofrecer beneficios para la salud, no está exento de riesgos. Es fundamental evaluar individualmente las ventajas y desventajas, pero sobre todo, consultar con profesionales para diseñar un programa seguro y efectivo. Recuerde, la clave para un estilo de vida saludable radica en la consistencia y el equilibrio" , dice el especialista.

Los peligros del 'Weekend Warrior'

- Mayor riesgo de lesiones.

- La intensidad repentina de la actividad física puede generar dolores musculares, lesiones articulares y otros problemas.

- Experimentar cansancio y fatiga e incluso alteraciones en el sueño y descanso

- Poca adherencia a largo plazo.

- El enfoque en fines de semana puede ser difícil de sostener en el tiempo y por ello el impacto del ejercicio en el organismo será mínimo o incluso contraproducente.

- Desequilibrio hormonal.

- La falta de actividad durante la semana puede afectar los niveles hormonales y el metabolismo.

Escuchar a tu cuerpo, es decir, atender los malestares que experimente durante o después de la actividad física, para saber si son una alerta de que lo estás sobreexponiendo.

Con información de Reforma.