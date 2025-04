Explosión estelar en T Coronae Borealis será visible desde la Tierra

Los amantes del cielo nocturno podrían estar a punto de presenciar un fenómeno astronómico poco común.

A unos 3 mil años luz de la Tierra, un sistema estelar conocido como T Coronae Borealis, o Blaze Star, está a punto de protagonizar una nova — una explosión estelar que podría ser visible a simple vista desde nuestro planeta.

La Blaze Star solo entra en erupción aproximadamente una vez cada 80 años. Cuando lo hace, se manifiesta como una estrella nueva y brillante en el cielo durante cerca de una semana, alcanzando un resplandor comparable al de Polaris, la Estrella del Norte.

Blaze Star that’s 3,000 lightyears away will soon explode — and you’ll get to see it from Earth: ‘Once-in-a-lifetime event’ https://t.co/R5041ZHwM8 pic.twitter.com/jyb45TywAD