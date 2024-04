Fallece Peter Higgs, Nobel de Física por teoría del ‘Bosón de Higgs’

El físico ganador del Nobel, Peter Higgs, quien planteó la existencia de la partícula elemental nombrada como 'bosón de Higgs', también conocida como la “partícula de Dios”, que ayudaría a explicar cómo se formó la materia tras el Big Bang, murió a los 94 años, informó el martes la Universidad de Edimburgo.

Higgs predijo la existencia de una nueva partícula, el llamado bosón de Higgs, en 1964. Pero pasarían casi 50 años antes de que se pudiera confirmar la existencia de dicha partícula gracias al Gran Colisionador de Hadrones.

La teoría de Higgs se refería a cómo las partículas subatómicas, que son los elementos constitutivos de la materia, obtienen su masa. Esta comprensión teórica es parte central del llamado Modelo Estándar, que describe la física de la forma en que está construido el mundo.

We are sad to announce the death of Professor Peter Higgs, who has passed away at the age of 94. https://t.co/yVdsvoizeC