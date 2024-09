Falso médico en India provoca muerte de un adolescente

Un trágico incidente ha conmocionado al estado de Bihar, India, donde un adolescente de 15 años falleció tras una cirugía de vesícula biliar realizada por un supuesto médico que, según informes, se guió por videos de YouTube para llevar a cabo el procedimiento.

El caso ha puesto en evidencia la alarmante falta de regulación en zonas rurales de India, donde personas sin certificación médica realizan procedimientos peligrosos.

#SHOCKING : Indian teen dies after phony doctor uses YouTube for major surgery



A 15-year-old boy died after a fake doctor, Ajit Kumar Puri, allegedly performed a gall bladder surgery on him using YouTube videos for guidance.



The family claims Puri, operating out of the Ganpati… pic.twitter.com/ntH4cYyLsz