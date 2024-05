De fan de ‘Star Trek’ a científico de la NASA: él es Ken Carpenter

El doctor Kenneth G. Carpenter logró el sueño de muchos al pasar de ser un fanático de las estrellas y el espacio exterior a convertirse en un verdadero científico de la NASA.

En 1967, Ken jamás pensó que un simple chico amante del universo de ‘Star Trek’ podría convertirse en científico del proyecto de operaciones de los telescopios espaciales Hubble y Roman de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

En una entrevista, Carpenter reveló que para lograr su sueño de estar cerca de las estrellas, primero tuvo que tener una carrera y eso llegó en 1977, año en el que se graduó con una licenciatura y una maestría en astronomía en la Universidad Wesleyana, en Connecticut.

En 1983, se graduó de la Universidad Estatal de Ohio con un doctorado en astronomía.

Ese mismo año, ocupó un puesto de investigación postdoctoral en la Universidad de Colorado en Boulder.

