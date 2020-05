Farmacéutica anuncia “resultados positivos” de vacuna contra el coronavirus

BERLÍN, Alemania.- La empresa alemana CureVac, especializada en biotecnología, anunció que las primeras pruebas del proyecto de vacuna contra el coronavirus mostraron “resultados positivos”.

De acuerdo con información de redes sociales de la compañía el fármaco generó “una respuesta inmune” en animales pequeños inyectados con una dosis mínima.

Ante estos resultados positivos, la compañía alemana anunció que iniciarán las pruebas en voluntarios humanos sanos a partir del próximo mes, aunque no se reveló la fecha exacta.

En caso de tener éxito, CureVac anunció que tiene la capacidad para desarrollar y distribuir millones de dosis al año.

El éxito preliminar despierta la esperanza de hallar un medio capaz de neutralizar o disminuir el impacto del coronavirus luego que su propagación por el mundo costase miles de vidas y millones de infectados, así como suponer la paralización de la industria en varios países.

Today, we announced positive pre-clinical results at a low dose for our #mRNA based lead #vaccine candidate against the novel #Coronavirus. We intend to initiate the first clinical trial in humans in June 2020.



For more information, please click here 👇https://t.co/hxooxdYzo2