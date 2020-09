Fármaco contra artritis reumatoide ayuda en recuperación de covid-19

Indianápolis.- Voceros de la farmacéutica Eli Lilly anunciaron el lunes que agregar un antiinflamatorio a un medicamento que ya se usa ampliamente en pacientes con COVID-19 acorta un día más el tiempo de recuperación.

Eli Lilly anunció el lunes los resultados de un estudio de mil personas patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Los resultados aún no han sido publicados ni revisados por científicos independientes, pero el gobierno confirmó que la declaración de Lilly era precisa.

El estudio puso a prueba el baricitinib, una pastilla que Lilly, con sede en Indianápolis, ya vende como Olumiant para tratar la artritis reumatoide, la forma menos común de artritis que ocurre cuando un sistema inmunológico erróneo o que reacciona de forma exagerada ataca las articulaciones y causa inflamación. Un sistema inmunológico hiperactivo también puede provocar problemas graves daños en los pacientes con coronavirus.

Todos los participantes del estudio recibieron remdesivir, un fármaco de Gilead Sciences que ya se demostró reducir el tiempo de recuperación en cuatro días en promedio en pacientes hospitalizados. Los que también recibieron baricitinib se recuperaron un día antes que los que recibieron solo remdesivir, dijo Lilly.

