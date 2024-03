¡Feliz día de Pi! Celebra este 14 de marzo en compañía de la NASA

¡Feliz día de Pi! Cada 14 de marzo se celebra en la comunidad científica la importancia de Pi o más bien, del 3.1416, ‘la relación entre la circunferencia de un círculo ‘y su diámetro (la distancia a través de él’, reveló la NASA.

Este es un día muy importante para la NASA, ya que son dígitos que son de vital importancia para sus investigaciones y exploraciones espaciales.

Es por eso que este 14 de marzo de 2024, la agencia espacial decidió compartir con las mentes curiosas de todo el mundo varias formas en las que utilizan Pi (π).

TGIPD (Thank goodness it's #PiDay!) Are you celebrating? 🥧



Whether the day holds a pie eating contest or reciting pi, might we suggest rounding things out with the #NASAPiDayChallenge? Check @NASAJPL_Edu on March 15 for the answers. https://t.co/V7AePFZusY pic.twitter.com/UW7outwiiL