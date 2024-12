Descubren una galaxia joven que revela secretos del universo

El universo temprano era un lugar de intensa actividad, donde las primeras galaxias comenzaban a formarse. En este contexto, un equipo internacional de astrónomos ha identificado una galaxia joven y compacta denominada Firefly Sparkle.

Este descubrimiento, logrado gracias al Telescopio Espacial James Webb (JWST), ofrece una visión única de las etapas iniciales de formación galáctica.

Ubicada a unos 600 millones de años tras el Big Bang, Firefly Sparkle presenta una masa estimada en 10 millones de veces la del Sol, similar a lo que habría sido la Vía Láctea en sus primeros días.

Webb discerned distinct star clusters in the Firefly Sparkle galaxy, which existed 600 million years after the big bang - the first discovery of an actively forming galaxy as lightweight as the young Milky Way. https://t.co/cJenCOWLsc pic.twitter.com/BWCarEPMPQ