Fortalece tu cuerpo: descubre las maravillas del betabel

¿Te has preguntado alguna vez por qué podrías experimentar mareos o dolores de cabeza después de consumir un jugo de betabel, ya sea solo o combinado con zanahoria o naranja, tras una sesión de entrenamiento en el gimnasio o una carrera?

¿O si sientes los mismos síntomas después de disfrutar de una ensalada donde este vegetal sea el ingrediente principal?

No te preocupes, es hasta cierto punto normal porque esa verdura, conocida también como remolacha, contiene mucho hierro y otros minerales que tu organismo no está acostumbrado a consumirlos de un solo golpe, aunque son nutrientes necesarios.

Estudios recientes revelan que aquellas personas que hacen ejercicio y consumen betabel muestran mejores funciones musculares y rendimiento.

"El betabel contiene betacaroteno, que es un compuesto con mucho hierro y calcio. Cuando no estás habituado a consumir betabel y lo haces, su alto contenido de hierro puede provocar dolor de cabeza, pero no tiene ningún indicador para no comerlo, porque el cuerpo se va adaptando y nivelando" , afirma la nutrióloga Dayana Aronovich.