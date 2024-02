Galaxias espirales de ‘hielo y fuego’ son captadas por la NASA

Galaxias espirales que parecieran estar hechas de hielo y fuego fueron captadas por el telescopio James Webb de la NASA en una de sus cientas de exploraciones por el inmenso y curioso universo.

Las imágenes compartidas por la agencia espacial estadounidense de 19 de estos cuerpos celestes fueron recopiladas como parte del programa de Física de Alta Resolución Angular en Galaxias Cercanas (PHANGS, por sus siglas en inglés).

Este programa contaba previamente con datos provenientes del telescopio espacial Hubble, el ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) y observaciones en luz ultravioleta, visible y de radio. Ahora, gracias a las nuevas tomas del telescopio Webb, la NASA podrá completar su rompecabezas cósmico.

Cada telescopio está calibrado para capturar de cierta forma los datos de los cuerpos celestes a lo largo del espacio, por lo que esta vez se decidió juntar la información recopilada por los telescopios Hubble y Webb para mostrar que el hielo y el fuego pueden ‘unirse’ a miles de kilómetros del planeta Tierra.

Imágenes de ambos telescopios se juntaron para capturar diversos cuerpos celestes con planos distintos.

La galaxia espiral NGC 628 ubicada a 32 millones de años luz, en la constelación de Piscis, se dividió en diagonal mostrando en la parte superior izquierda la perspectiva del Hubble, mientras que en la parte inferior derecha está la del James Webb.

La perspectiva del telescopio espacial James Webb combina la luz infrarroja cercana y media, mientras que el Hubble captura la luz visible.

El polvo se convierte en el actor principal: absorbiendo la luz ultravioleta y visible para luego emitirla en la forma de radiación infrarroja.

Las imágenes capturadas por el telescopio James Webb revelan al polvo brillando en la luz infrarroja. Por otro lado, las imágenes del Hubble nos muestran regiones oscuras donde la luz de las estrellas es absorbida por el misterioso velo de polvo.

Otras galaxias como la NGC 1300, NGC 1512 y la NGC 3351 fueron compiladas para mostrar un lado del espacio que no muchas veces se puede observar.

