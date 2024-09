Gaza inicia vacunación contra polio en medio de ofensiva israelí

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza inició el sábado una campaña urgente para vacunar a los niños contra la poliomielitis, en un esfuerzo por evitar la propagación del virus en medio del conflicto armado en la región.

Esta campaña, que comenzó un día antes de una pausa en los combates acordada por Israel y la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca proteger a alrededor de 650,000 niños palestinos, tras detectarse el primer caso de polio en 25 años.

Inicia campaña de vacunación contra la polio en Gaza, un día antes de la pausa prevista en los combates: https://t.co/0xwbpRmxgd — AP Noticias (@AP_Noticias) September 1, 2024

“Debe haber un cese al fuego para que los equipos puedan llegar a todas las personas a las que está dirigida esta campaña”, declaró el doctor Yousef Abu Al-Rish, viceministro de Salud de Gaza, en una conferencia de prensa.

Durante el evento, describió la alarmante situación en los campamentos de refugiados, donde las condiciones de insalubridad han empeorado debido a la guerra.

Gaza enfrenta brote de polio en medio de conflicto bélico

Periodistas de The Associated Press presenciaron la vacunación de al menos 10 menores en el hospital Nasser de Jan Yunis. Se espera que Israel suspenda algunas operaciones militares en Gaza el domingo para permitir el desarrollo de la campaña, que durará tres días. Según las autoridades, esta pausa en los combates, que durará al menos nueve horas, no está relacionada con las actuales negociaciones de cese al fuego.

El doctor Bassam Abu Ahmed, coordinador de programas de salud pública de la Universidad Al-Quds, comentó: “Vacunaremos a niños de hasta 10 años y, si Dios quiere, estaremos bien”.

Los trabajadores de salud han advertido durante meses sobre el riesgo de un brote de polio en Gaza, exacerbado por la crisis humanitaria que ha cobrado la vida de más de 40,000 palestinos desde que estalló el conflicto.

(Con información de The Associated Press)