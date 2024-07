Generación Z y su papel en el auge del ‘ghosting laboral’ en México

Aunque es una práctica común tanto por parte de las empresas como de los aspirantes a puestos, expertos señalan un aumento en México del fenómeno conocido como ‘ghosting laboral’.

Este comportamiento es especialmente notable entre las nuevas generaciones, como la generación Z, quienes tienden a tener un perfil más individualista y buscan mayores beneficios y propuestas más atractivas de las empresas.

Jorge Guerrero, director senior de PageGroup Zona Noreste, explicó que el término ‘ghosting laboral’ se entiende como la desaparición repentina de un candidato o de la empresa en un proceso de reclutamiento.

"El 'ghosting' se presenta en sectores con alta rotación y en lugares con alta demanda de talento, como en Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. Esta generación lo está pensando doblemente para entrar a una empresa, ellos están viendo otras cosas y las empresas no los están atrayendo bien".

Para Daniel Ordaz, CEO de Sendos, empresa de Inteligencia Artificial en recursos humanos, las nuevas generaciones no desean los esquemas laborales del pasado.

"Existen dos factores en el 'ghosting', por un lado la alta demanda laboral y por otro lado la gente quiere mejores oportunidades y eso no significa más sueldo".

"Lo empezamos a ver a partir de los millennials, pero la generación Z lo está haciendo más común, porque tienen claro lo que quieren hacer con su vida y no quieren seguir con los esquemas laborales del pasado”, declaró Ordaz.

José Rogelio Soto García, director general en Prodensa, en su división de recursos humanos, coincidió en que el 'ghosting' se ha visto un aumento en Nuevo León por la elevada demanda que hay de talento, así como por las nuevas generaciones.

Además, dijo, la generación Z cuenta con otras características, como tener un enfoque tecnológico, así como social y ambiental.

Soto detalló que de acuerdo con la experiencia de la empresa en recursos humanos, el ‘ghosting’ por parte de los aspirantes a un empleo se presenta más en un nivel operario, en un 50 por ciento o más.