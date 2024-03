Germinan semillas de maíz primitivo de mil 400 años en Tlaxcala

En el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, se descubrió algo realmente impresionante en unas tierras agrícolas en Concepción Hidalgo: semillas de maíz teocintle, las cuales habían permanecido intactas durante un aproximado de mil 400 años, con la sorprendente posibilidad de germinar.

Jaime Morales, hijo de Carlos Morales Sánchez, propietario del lugar donde fue el hallazgo, reveló el suceso en Facebook, el cual fue avalado por Cornelio Hernández Rojas, investigador especializado en maíz de Ixtenco, y por Rafael Guzmán Mejía, investigador del centro universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

Este descubrimiento, reportaron especialistas en YouTube, ha sido considerado un acontecimiento histórico para México, especialmente en un momento marcado por preocupaciones sobre la escasez de agua y alimentos.

Morales escribió: "Es un hecho extraordinario el que se dio en el terreno de la familia”.

"En el año 2020, al excavar para un estanque que se pretendía construir y sin lograr concluir el proyecto, nacieron junto con la maleza unas milpillas de aspecto extraño, y más extraño era el hecho de que en el terreno hacía tiempo no se sembraba maíz, pues éste era destinado al cultivo del durazno, pero de momento no se le dio mayor importancia, hasta que mi papá notó que las milpas ya adultas dieron unos elotillos y semillas aún más extrañas: me las mostró y al verlas las reconocí gracias a una publicación que leí en la red de que eran granos de una variedad de maíz primitivo, ancestro de maíz actual”.