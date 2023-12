¿Grinch o árbol de Navidad? NASA muestra figura cósmica ‘navideña’

Hohoho, la Navidad ya se siente y la NASA lo sabe, por lo que decidió compartir una sorprendente figura ‘navideña’ fotografiada por el Observatorio de Rayos X Chandra.

La forma cósmica captada por la NASA es ni más ni menos que el ‘Cúmulo del Árbol de Navidad’, también llamado NGC 2264 y que realmente se asemeja a la silueta del Grinch y a un árbol de Navidad.

A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) el Observatorio de Rayos X Chandra compartió el ‘GIF’ del NGC 2264, dejando ver el resplandor de las esferas navideñas del cosmos.

🎄For even more information about the Christmas Tree Cluster, visit us at: https://t.co/c2Y5LiD7yp pic.twitter.com/01v0CHU3oO