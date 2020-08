Guía para purificar con plantas el aire que respiras en casa

Purificar el aire de casa puede lograrse de dos maneras: con filtros de aire que consumen dinero... o con plantas de interior. Lo más recomendable son las segundas: estas eliminan la contaminación por el benceno, formaldehído y el tricloroetileno, entre otros. Además, su cultivo y cuidado tiene un efecto positivo sobre la mente.

Debes saber que la densidad de algunas partículas suspendidas en el aire es mayor en lugares cerrados. Si bien la mayoría de las personas resienten su efecto con los años, estas sí dañan rápidamente a los miembros de la familia más vulnerables. Si consideras que los niños y adultos mayores pasan el 90% del tiempo dentro de casa, entonces, poner manos a la obra en esta tarea es fundamental a partir de hoy.

Por eso, sigue leyendo.

Soroosh Ataee, Amirhosein Oliaee y Hamed Kamel Nia, de la Universidad Ferdowsi de Mashhad, Irán, publicaron en 2016 una lista de la mejor flora para elevar la calidad del aire en ambientes interiores. Lo mejor es que las especies recomendadas por ellos las encontramos prácticamente en todo México y América. Checa la siguiente lista:

¿Cuáles son las plantas de interior que purifican el aire?

Lengua de Vaca (Sansevieria trifasciata)

Lengua de Vaca o Lengua de Suegra. Esta planta dicen que "cura todo".

Es originaria de África. También se le conoce como “Lengua de Suegra”, “Lengua de Tigre” y “Espada de San Jorge”. Pertenece a la familia de las agaváceas y sus flores brotan entre junio y octubre. Prácticamente se adapta a cualquier medio ambiente y es muy resistente a espacios con poca luz y agua. Al adoptarla en el hogar, éste se purificará de formaldehído, un compuesto químico altamente volátil y flamable.Palmera (Phoenix Roebelenii) En algunas regiones se le conoce también como “Palmera Enana” y “Palmera Pigmea”. Es endémica de Asia. Es parte de la familia arecaceae. Es ideal para interior y exterior pues su altura máxima es de 5 metros. Florece en verano. Está recomendada para limpiar el aire de la casa del xileno y el tolueno, compuestos químicos comunes en distintas sustancias industriales y domésticas que, cuando son ingeridas, respiradas o tienen contacto con la piel, producen intoxicación y enfermedad.

Helecho (Nephrolepis Exaltata)

Helecho enano. Sus hojas garantizar un ambiente sano para respirar en casa.

Seguro lo has visto por todos lados, es el helecho común. Es propio de las regiones tropicales. Resiste a condiciones ambientales adversas y es fácil de cultivar en casa. Pertenece a la familia lomariopsidaceae. Esta especie también es sugerida para tratar partículas suspendidas en el aire como el xileno y el tolueno.

Helecho de Águila o Amambay (Pteridium Aquilinum)

Helecho. Esta planta domina todo el globo terrestre, menos en la Antártida.

A diferencia del helecho común, este pertenece a la familia dennstaedtiaceae. Se le cultiva en América, Asia, África, Europa y Oceanía. Se le identifica fácilmente por su tallo rojizo. Sus follaje es grande y triangular. Alcanza una estatura de entre 1 y 3 metros. Hoy en día se le usa como en la composta, pero en la Edad Media también se le usaba en los jabones, vidrio y llegó a ser usado como moneda. Con cultivarlo en casa, es posible eliminar partículas suspendidas de formaldehído, xileno y tolueno.

Ortiga Mayor (Urtica Dioica)

Ortiga. La puedes encontrar en todas partes. Usa guantes para no irritarte.

Algunas regiones la conocen como “Ortiga Verde” y es parte de la familia urticaceae. Esta planta posee unos pelos que producen irritación al tacto pues contienen ácido fórmico. Por lo anterior, para cultivarla y tratarla, deberás usar guantes. Sus raíces son astringentes. Hoy se le estudia particularmente para tratar la hiperplasia benigna de la próstata (HBP). Puedes dejarla secar para triturar y agregar su polvo a la harina para tortillas. Crece en vastas zonas del planeta: desde Japón a los Andes, pasando por la Península Ibérica. Al vivir en el hogar limpia el ambiente de xileno, tolueno, tricloroetileno, formaldehído y benceno.

Liriope

Liriope. Sus colores purificarán y embellecerán tu espacio.

En tu ciudad también debe ser conocida como “Serpentina”. Es del género de plantas bajas, nativas de Asia, de la familia asparagaceae. Es una especie “siempreverde” que embellece los espacios abiertos y cerrados. En la medicina tradicional china se le emplea para tratar la deficiencia del yin, cuyos síntomas son la sudoración nocturna, sequedad en garganta seca, tos seca, labios secos, boca seca. Es una todo terreno, por lo que su cuidado es sencillo. Es ideal para quitar del aire que respiras en casa la contaminación del formaldehído, xileno y tolueno.

Spider Flower (Cleome)

Cleome o Spider Flower. Es capaz de eliminar conteminantes fuertes como el xileno y el tolueno.

En algunas regiones se le conoce como “Volantines”. Es parte de la familia cleomaceae, que integran unas 200 especies aceptadas. Son nativas de zonas tropicales. Son muy llamativas porque siempre tiene flores. Las puedes plantar en maceta o en forma masiva en tu jardín. Debes tomar en cuenta que atrae a mariposas y a otros polinizadores, como las abejas. Está indicada para erradicar de la casa partículas suspendidas de formaldehído, xileno y tolueno.

Potus o Poto (Epipremnum aeureum)

Potus. ¿Quien no ha conservado una en una botella de vino rehusada? Esta planta es una fiel compañera.

Es la favorita para purificar el aire en casa sin perder el toque decorativo. Si vives en un espacio pequeño, esta es ideal. Es nativa de Asia y también le consideran una planta “siempreverde”. Para la NASA, por ejemplo, es fundamental que esté presente en casa porque elimina de los espacios las partículas cancerígenas del formaldehído, xileno y benceno.

Cuna de Moisés (Spathiphyllum)

Cuna de Moisés (Spathiphyllum). Sus hojas acaban con todo el veneno suspendido en el aire.

Esta es una arácea (por tanto, de la familia araceae). Es una planta que puede ser de pequeña a muy grande dependiendo de su género y especie. Se la encuentra fácilmente en América y Europa. Se le utilizan en la alimentación. Sus hojas grandes son magníficas para purificar el aire de amoniaco, xileno, tolueno, tricloroetileno, formaldehído y benceno.

Jacobina (Justicia carnea)

Jacobina. Brasil ha dado al mundo esta espectacular acantácea.

Es de la familia acantácea y es propia de Sudamérica. También se le conoce como “Justicia Rosa”. El arbusto llega a crecer hasta 1.5 metros. Y sus flores son bellísimas. Se calcula que existen 400 especie. De todas la que recomendamos en esta guía, es la más difícil de cultivar. Esta debe recibir la luz del sol por la ventana siempre. Esta planta quitará del aire las partículas de amoniaco, xileno y tolueno.

Una vez que elijas tus plantas favoritas, debes de saber a qué contaminantes te enfrentas todos los días en tu propio espacio. Por eso, vale la pena que sepas cuáles son las sustancias. Si bien en el planeta existe una gran variedad de tóxicos flotando por todo lado, en nuestras habitaciones es común encontrar las siguientes.

¿Cuáles son los principales contaminantes del aire?

Compuestos orgánicos volátiles

Estos son solventes y químicos, spray de perfumes, abrillantadores de muebles, repelentes y sustancias para tratar madera. Producen dolor de cabeza, ojos, nariz y garganta. También náuseas, pérdida de coordinación y, en casos graves, cáncer.

Humo de tabaco

Provenientes de cigarros y pipas. Sus partículas suspendidas ponen en riesgo a niños, embarazadas, adultos mayores y a aquellas personas con enfermedades respiratorias como el asma.

Contaminantes biológicos

Estos están presentes en el polen de las plantas, el polvo, el excremento y el pelo de las mascotas. También en hongos, parásitos, bacterias y virus. De no eliminarse producen alergias, asma y enfermedades infecciosas.

Formaldehído

Es un gas que pueden emitir las alfombras y la espuma aislante. Provoca irritación en los ojos y nariz, algunas alergias y, en ciertos casos, cáncer.

Asbestos o amiantos

Sos minerales naturales con una estructura fibrosa y cristalina. Es la sustancia de la que están hechas las láminas o techumbres en las casas populares y campestres.. Está prohibida la comercialización de productos con este componente como añadido. Está presente en suelos de linóleo antiguo, paredes y techos antiguos. Es seguro siempre y cuando no sea cortado o demolido. Si sus partículas entran a los pulmones, puede causar cáncer.

Radón

Es un gas que se libera naturalmente por el suelo. Pero si llega a espacios cerrados o sótanos, puede ser mortal. Está altamente relacionado al cáncer de pulmón si no se le elimina a tiempo.

Ahora que ya conoces los principales enemigos invisibles que puedes respirar en tu dormitorio o sala de estar, sigue las siguientes recomendaciones para oxigenar y embellecer tu espacio vital, porque el verde está de moda.

¿Cómo colocar las plantas dentro de casa?

En la ventana

Es muy recomendable que coloques ahí plantas que no sean muy frondosas para que la habitación no pierda luminosidad.

En el punto que queremos destacar dentro de la habitación

Esta estrategia busca que el visitante recorra con la vista todo nuestro espacio y quede maravillado con nuestro diseño y frescura.

En rincones vacíos

Ahí puedes usar una especie o crear una composición con varias especies. Combina tamaños, macetas o un colgante para crear un espacio sorprendente.

En el centro de la mesa

No sólo las flores pueden ir sobre la mesa, también las plantas para purificar el aire. Elige en este caso aquellas como Ortiga Mayor, que puede irritar las manos del bebé o la piel de tu mascota.

En el baño

Que no te de miedo. Es perfectamente válido. No es recomendable si el baño no tiene una ventana. Un poco de luz es suficiente y la humedad le vendrá bien.

En el escritorio

Estudios revelan que las plantas también nos hacen compañías, pues canalizan nuestros pensamientos y facilitan un ambiente de trabajo relajado.

En la cocina

Este es un espacio ideal. Alegrarán el ambiente. De hecho, en la cocina puedes colocar condimentos como hierbas aromáticas como la albahaca, romero, orégano o perejil. También sábila, para curar quemaduras; estevia y menta para masticar o hacer infusiones.

Un punto muy importante que debes de saber:

La NASA recomienda instalar de 1 a 2 plantas por cada 10 metros cuadrados. No es un dato de un estudio nuevo: este se publicó en 1989. Pero uno de sus autores, Bill Wolverton, confirmó en 2015 que las directrices aportadas hace más de 30 años siguen vigentes.

Si quieres leer más sobre esta interesante investigación, en el marco del proyecto BioHome de la agencia estadounidense, haz click aquí.

¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire?

El 8 de mayo de 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que:

El 50% de niños que mueren por neumonía inhalaban contaminación en su habitación.

Más de 4 millones de personas mueren al año por el aire contaminado de su casa.

Cada año ocurren 3.8 millones de defunciones prematuras relacionadas a compuestos químicos respirados en casa.

7 MITOS SOBRE LAS PLANTAS DE INTERIOR QUE DEBES DEJAR DE CREER