Histórico: Llegan las primeras muestras de asteroides, indica la NASA

La NASA ha logrado un hito histórico al traer las primeras muestras de asteroides desde el espacio profundo, culminando un viaje de siete años con un emocionante aterrizaje en el desierto de Utah.

El espectacular evento ocurrió cuando la nave espacial Osiris-Rex realizó un sobrevuelo de la Tierra y liberó la cápsula que contenía estas preciosas muestras a una altura de 100,000 kilómetros (63,000 millas) sobre nuestro planeta. Cuatro horas después, la pequeña cápsula tocó tierra en una remota extensión de terreno militar, mientras que la nave nodriza partía hacia otro asteroide.

El anuncio emocionante de "¡Tenemos aterrizaje!" provino del Control de Vuelo, marcando el éxito de esta histórica misión.

Los científicos estiman que la cápsula alberga al menos una taza de valiosos escombros del asteroide rico en carbono conocido como Bennu. Sin embargo, la confirmación precisa de la cantidad y composición de estas muestras solo se obtendrá una vez que se abra el contenedor.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago