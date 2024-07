Home office: una demanda no negociable para los que buscan empleo

El trabajo a distancia, mejor conocido como ‘home office’, un horario híbrido y el salario emocional son demandas que se han vuelto no negociables para aquellas personas que están en la búsqueda de un empleo.

De acuerdo con un director de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones en Nuevo León, actualmente el 60 por ciento de sus empleados tiene un esquema híbrido en su horario.