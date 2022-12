Las hormigas producen leche para alimentar sus colonias: estudio

Una nueva investigación ha comprobado que las hormigas, como muchas otras especies faunáticas, son capaces de secretar un líquido muy parecido a la leche, el cual ayuda a proveer a las colonias de estos invertebrados de los nutrientes que requieren para subsistir, pues sin el consumo de este fluido, tanto las hormigas recién nacidas, como las que se encuentran en etapa adulta podrían producir un hongo contaminante que acabaría con el grupo.

Se trata de un nuevo estudio publicado ayer por "Nature", donde investigadoras estadounidenses y francesas se dieron a la tarea de investigar qué mecanismo era el que hacía que las hormigas sean una especie tan bien organizada y unida, motivo por el cual analizaron a un grupo de hormigas aisladas, pertenecientes a la familia de las "Ooceraea biroi", también conocidas como hormigas asaltantes clonales.

La clave de este descubrimiento se basó en una perspectiva etapista, pues Orli Snir, bióloga de la Universidad Rockefeller y coautora del estudio, expuso que ella y su equipo dividieron a las hormigas en tres grupos, dependiendo su edad: larvas (hormigas recién nacidas), hormigas pupa (en etapa de desarrollo), y hormigas adultas.

Hasta lo que ahora se conocía acerca de la genealogía de las hormigas, sugería que la etapa pupa era una de las más inactivas durante la evolución de las hormigas, debido a que las investigaciones previas mostraban que las hormigas pupa no participaban en una etapa de desarrollo activa durante el crecimiento de la especie, en cambio, se creía que sólo permanecían inmóviles hasta llegar a la adultez.

Sin embargo, esto no es así, pues la nueva investigación desentrañó que es durante esta etapa que las hormigas tienen la capacidad se secretar un líquido muy parecido a la leche, debido a que es rico en nutrientes, convirtiéndose en un alimento vital para las larvas y las hormigas adultas, algo muy semejante a lo que ocurre con las y los mamíferos recién nacidos, pues de no consumir esta secreción, las hormigas terminan por generar un hongo que se acumula y contamina a las hormigas pupa, matándolas.

"Es realmente sorprendente que nadie más haya notado esto antes", dice Patrizia d'Ettorre, etóloga de la Universidad Sorbonne Paris North, y otra de la autoras del estudio.