Hubble desvela los secretos galácticos de la Nebulosa del Velo

Si alguna vez te preguntaste si el espacio exterior alberga el túnel que transportaba a Thor a lo largo del universo, déjame decirte que existe algo similar, llamada ‘Nebulosa del Velo’.

Descubierto por William Herschel en 1784, forma parte del ‘bucle de Cygnus’ (Cygnus Loop), el cual alguna vez fue una estrella 20 veces más grande que nuestro sol, ubicada a 2 mil 600 años luz de distancia, la cual, colapsó bajo su propia gravedad, estallando en una supernova hace unos 20 mil años atrás.

La colosal imagen obtenida por el Hubble, muestra los restos de aquella supernova.

