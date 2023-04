Captan un agujero negro supermasivo en la galaxia Messier 87

Los científicos han publicado la primera imagen que muestra los violentos acontecimientos en torno a un agujero negro supermasivo en la galaxia Messier 87 (M87).

La imagen, obtenida mediante la combinación de 16 telescopios situados en distintos puntos de la Tierra, muestra el punto de lanzamiento de un colosal chorro de partículas de alta energía que salen disparadas hacia el espacio, informa el portal de noticias alemán DW.

Los datos y la imagen publicados en Nature muestran cómo el agujero negro consume materia a un ritmo bajo y solo convierte una pequeña parte de la misma en radiación. Además, la imagen proporciona detalles novedosos sobre la ubicación y la energía de los electrones altamente energéticos que producen la radiación sincrotrón.

