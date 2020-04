Así se ve el gigantesco asteroide que pasará cerca de la Tierra el 29 de abril

MIAMI, Estados Unidos.- El meteorito que se acercará a la Tierra el próximo 29 de abril, fue captado por los telescopios de la NASA.

El asteroide 52768 (1998 OR2) viaja a una velocidad de 31 mil 320 kilómetros por hora y aunque no representa peligro para la Tierra, ciertamente pasará muy cerca de nuestro planeta.

Por medio del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, la NASA reveló que el asteroide 52768 (1998 OR2) tiene una extensión aproximada de 4 kilómetros.

La distancia mínima a la que va a pasar dicho objeto va a ser 16 veces mayor que la distancia entre la Tierra y Luna, por lo tanto, no hay peligro de colisión.

En el hipotético caso de que un asteroide de esas dimensiones chocara contra el planeta, provocaría un cráter de 50 kilómetros de diámetro, aproximadamente.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg