Impacto ambiental de las fiestas decembrinas: ¿Cómo puedo reducirlo?

Después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los contenedores de basura suelen desbordarse.

Entre envoltorios de regalos, botellas de vino, latas de cerveza, restos del recalentado y adornos desechados, toneladas de residuos terminan en vertederos, agravando la contaminación ambiental.

"Una vez que pasa la Navidad, llega enero y empezamos a ver todos los desechos, empezamos a ver gente que saca su pinito, gente que empieza a sacar cajas, gente que empieza a sacar todos los empaques", explica Sebastián Sierra, ingeniero en desarrollo sustentable.

Entre los residuos más comunes durante esta temporada destacan cartón, esferas, vidrio, ropa, platos desechables, luces navideñas y guirnaldas.

De acuerdo con un estudio del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo titulado ‘The Carbon Cost of Christmas’, el consumo durante solo tres días de festividades puede generar hasta 650 kilos de emisiones de dióxido de carbono por persona, equivalente al 5.5% de la huella de carbono anual total de un individuo.

Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de estas fechas sin perjudicar al planeta?

Al respecto, especialistas ofrecen algunas recomendaciones, como las que te presentamos a continuación:

Decorando con conciencia

En algunos hogares existe la tendencia a cambiar la decoración cada año y comprar nuevos artículos, que en su mayoría están fabricados con materiales que tardan mucho en degradarse y son difíciles de reciclar, como ciertos plásticos.

"Hay una cultura de estar cambiando la decoración de tu pino año con año" , señala Valeria Villarreal, consultora de sostenibilidad. "Estas tendencias son totalmente destructivas y sostenibles".

La recomendación de los expertos es, en primer lugar, buscar decoraciones que se puedan reutilizar por varios años. También crearlos en casa con materiales de reuso, papel kraft o incluso elementos naturales como coníferas de pino.

"Buscamos impulsar la economía circular en la que una vez que se produjo este material y se está utilizando, podamos extender el tiempo de vida", apunta Sierra, también fundador de Gamechangers, consultoría en sostenibilidad.

Otra recomendación es realizar trueques con amigos o vecinos para intercambiar artículos.

En caso de ya tener un pino artificial, lo recomendable es seguir utilizándolo. De querer uno natural, es mejor optar por adoptar uno que después se pueda plantar.

Si este año hiciste compras, evita tirarlas a la basura y opta por guardarlas para seguirlas reutilizando las próximas Navidades.

No regales por regalar: toma tu tiempo

¿A quién no le han dado un regalo incómodo? Ése que no es de tu agrado o no necesitabas.

Una encuesta realizada por Pureprofile en Estados Unidos en 2019 encontró que los estadounidenses gastaron alrededor de 15 millones de dólares en regalos navideños no deseados y el 4 por ciento terminó en la basura.

La recomendación de los especialistas es tomar un tiempo para pensar en un regalo que realmente le sirva a la persona.

"El objetivo no es que dejemos de realizar compras, sino que podamos elegir opciones más conscientes y que no sean regalos que no le van a servir a la otra persona o que tengan un alto impacto ambiental, que se van a utilizar una vez o dos veces", indica Sierra.

No tiene que ser un objeto, puede ser una experiencia, como un viaje o un masaje. Además, puedes elegir artículos locales, que tienen una menor huella ambiental.

"También que sean marcas que inviten a las personas a hacer un cambio ", sugiere Villarreal, de la consultoría Sin Rastro Mx. "Una vez regalé una mochila que está hecha con llantas recuperadas de aviones y motocicletas, llantas que ya eran basura".

Para los envoltorios es buena idea utilizar telas o papeles que se puedan reutilizar a lo largo de varios años. ¡Aún estás a tiempo!

No te aloques y planifica tu cena

¿Quién no ha comido recalentado de Navidad y Año Nuevo por días? El desperdicio de comida en estas épocas es un problema presente: estudios estiman que entre el 20 y el 40% de los alimentos que se preparan terminan en la basura y éste es un factor importante de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

"Invitamos a planificar sus comidas y que tengan claro cuántas personas van a estar realmente (en las reuniones)", recomienda Sierra. "También explorar alternativas veganas o vegetarianas, que pudiera ser una excelente alternativa, ayuda a reducir el impacto de la huella de carbono".

En caso de que sobren alimentos preparados, en vez de tirarlos se pueden buscar lugares para donarlos, como casas hogares o refugios de migrantes.

Otra sugerencia es evitar los desechables, pues a pesar de que es muy cómodo, están fabricados con materiales como plástico o unicel, que pueden tardar hasta más de mil años en degradarse. En cambio, podría ser una gran oportunidad para utilizar esa vajilla que se guarda para fechas especiales.

Los residuos más comunes en fechas decembrinas

Cartón de envoltorios.

Comida del recalentado.

Vidrio de vino y cerveza.

Pinos naturales y artificiales.

Papel para regalos.

Desechables.

Luces navideñas y otros adornos.

Plástico y unicel.

Algunas acciones que ayudan:

Reutilizar decoraciones navideñas.

Crear decoraciones caseras.

Realizar trueques de adornos.

Optar por regalos útiles y conscientes.

Usar envoltorios reutilizables.

Elegir productos locales.

Planificar comidas navideñas.

Donar alimentos sobrantes.

Evitar desechables.

Adoptar pinos naturales replantables.

Con información de Reforma