Ejercicio peludo: importancia del collar y calzado ideal para tu perro

Realizar ejercicio o alguna actividad física en compañía de nuestras mascotas experimentó un notable aumento, gracias a que en la actualidad, se han construido espacios designados para la recreación y ejercicio canino en parques y jardines.

Los perros, adaptándose a la dinámica, participan con gran entusiasmo en rutinas de carrera junto a sus dueños.

Sin embargo, así como tú te equipas con lo mejor para ejercitarte, las mascotas también requieren del suyo, siendo la correa tipo arnés y su calzado, lo más importante.

La veterinaria Tania Sosa precisa sobre el uso de estos equipos para los ‘lomitos’, con el fin de que estén en las mejores condiciones de aguantar un entrenamiento y, por supuesto, una competencia.

"Este tipo de arneses tiene sus ventajas y desventajas. Una de las primeras es que no se agarra del cuello al animalito y entonces así se le quitan problemas para respirar, sobre todo en los perros chatos, que por genética tienen problemas para ello y si se les pone collar y ellos se jalan se bloquea su tráquea y puede ingresar menos aire a sus pulmones, y los arneses y este tipo de correas ayudan a que se agarre el pecho sin bloquear las vías aéreas" , explica la especialista.

En contraste, Sosa advierte sobre uno de los principales contra de una correa tipo arnés, sobre todo si tu mascota canina es de una raza grande o con cierta fortaleza física.

"La desventaja es que les da más fuerza a los perritos, jalan o empujan. Recordemos que este tipo de accesorios se coloca en los laterales del cuerpo de los perros y se usa para jalar un trineo, y también hay unos específicos para pitbull a los que se les pone carga adicional para que ganen masa muscular, es decir con ellos se tiene mayor empuje y fuerza y si un perrito no se sabe comportar pues te llevará con más fuerza" , explica Sosa.

¿También se le debe poner ‘zapatos’ a los perros para correr con su dueño?

"Empezó como una moda eso de los zapatitos para perros, pero la verdad es que sí les ayuda, porque el desplazamiento es a cierta velocidad sobre la banqueta o asfalto y ésto es una fricción constante que tienen los perritos en sus huellitas y lo ideal es que usen un tipo de cubierta o zapatito para que al correr no se lastimen sus cojinetes”.