¿Padeces salmonella? La inteligencia artificial entra al rescate

La inteligencia artificial ha sido una aliada útil en la batalla contra la resistencia de las bacterias a los antibióticos, pero gracias a este método, científicos crearon un poderoso agente capaz de matar a un súper virus.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) usaron un nuevo algoritmo computarizado para analizar un vasto archivo digital de más de cien millones de componentes químicos y seleccionar aquellos que fueran capaces de matar a la bacteria usando diferentes tipos de medicinas.

De acuerdo con la publicación científica “Cell”, este método logró detectar una molécula que aparentemente posee importantes propiedades antibióticas. Los científicos la llamaron “Halicin”, un guiño a la inteligencia artificial “Hall”, de la película “2001: Odisea del Espacio”, de Stanley Kubrick.

“Halicin” se probó en ratas y fue efectiva en combatir la tuberculosis y la hasta ahora muy resistente Enterobacteriaceae, de la familia de la bacteria Escherichia coli (E coli) y salmonella.

“Nuestro experimento reveló que esta molécula es uno de los más poderosos antibióticos que se han descubierto”, afirmó James Collins, profesor de Ingeniería Medica del MIT.

Lo más interesante de todo es que este potencial agente antibiótico no es como ningún otro conocido hasta ahora. De no ser por la investigación, sería muy probable que no hubiera sido descubierto debido a su peculiar estructura.

Tras el éxito de “Halicin”, el equipo científico uso el mismo algoritmo para buscar más antibióticos. En sólo tres días, identificó 23 agentes con estructura similar y al menos ocho moléculas probaron tener propiedades antibacteriales. Todos tienen el potencial para servir como aliados en los esfuerzos médicos contra las infecciones.

(Con información de IFL Science)