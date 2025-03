Isar Aerospace cancela primer vuelo de prueba del cohete Spectrum

El esperado primer vuelo de prueba del cohete Spectrum, desarrollado por la empresa europea Isar Aerospace, fue cancelado este lunes debido a vientos desfavorables en la isla de Andøya, en el norte de Noruega.

La compañía aeroespacial, con sede en Múnich, señaló que el lanzamiento depende de factores como las condiciones meteorológicas, la seguridad y la disponibilidad de infraestructura en la zona.

Aunque aún no se ha confirmado una nueva fecha, la prueba podría reprogramarse más adelante en la semana.

El Spectrum, un vehículo de lanzamiento de dos etapas con 28 metros de altura, está diseñado para transportar satélites pequeños y medianos. Isar Aerospace reconoce que alcanzar la órbita en este primer intento es poco probable; sin embargo, considera que un vuelo de 30 segundos ya representaría un logro significativo.

El objetivo principal es recopilar la mayor cantidad de datos posible y evaluar el desempeño de todos los sistemas en su primer test integrado.

