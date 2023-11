‘Ixchiq’: primera vacuna contra el chikunguña es aprobada en EU

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la primera vacuna contra el virus del chikunguña, nombrada ‘Ixchiq’.

El virus chikunguña se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, causando graves afectaciones en la salud de la población.

En los últimos 15 años, la FDA señala que se han reportado aproximadamente 5 millones de casos de infección por este virus.

Las regiones que presentan mayores afectaciones se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales de África, así como el sudeste asiático y partes de América.

Entre los más comunes se encuentran fiebre, dolor en las articulaciones, sarpullido, dolor de cabeza y dolor muscular.

En algunos casos, el dolor en los músculos puede tardar semanas en desaparecer.

Today, we approved the first chikungunya vaccine for individuals 18 years of age and older who are at increased risk of exposure to chikungunya virus. https://t.co/P0vN2yjZzW pic.twitter.com/rLqphefxpV